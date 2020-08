EXCLUSIVO: Tentativa de espionagem de Witzel abre guerra com a PGR

A cúpula da PGR diz ter descoberto recentemente informações de uma tentativa de espionagem articulada por supostos arapongas de Wilson Witzel.

Os agentes estariam colhendo informações sobre procuradores que atuam diretamente nas investigações do esquema de corrupção na Saúde, que pode tirar Witzel do governo.

“O Aras já sabe e está atrás. Não acabará bem”, diz um procurador.

ATUALIZAÇÃO, 16h39 — A assessoria do governo do Rio enviou o seguinte registro ao Radar: “O Núcleo de Imprensa do Governo do Estado de Rio Janeiro esclarece que:

O governador Wilson Witzel nega, com veemência, que tenha determinado qualquer tipo de espionagem a procuradores da República, ou a quem quer que seja em tempo algum;

O governador refuta qualquer especulação a respeito de atividade dos órgãos de Estado fora das suas atribuições legais e institucionais;

Qualquer especulação nesse sentido é inteiramente descabida”.