Ex-senadora gaúcha avalia convites de partidos para disputar o Senado

A ex-senadora gaúcha Ana Amélia Lemos, que disputou a corrida presidencial de 2018 como vice de Geraldo Alckmin, já recebeu quatro convite de partidos para disputar a eleição para o Senado no Rio Grande do Sul no ano que vem.

O cenário político no estado pode mudar completamente com a possível candidatura de Eduardo Leite ao Palácio do Planalto pelo PSDB, o que torna ainda mais vivo o interesse dos partidos em nomes fortes como o da ex-senadora.

Atualmente, Ana Amélia é secretária de Relações Federativas e Internacionais do governo gaúcho.