Ex-secretário do TSE lança livro sobre criação da urna eletrônica

No ano em que a urna eletrônica completa 25 anos, um dos idealizadores lançará um livro nesta sexta-feira sobre a história criação do equipamento, adotado pela Justiça Eleitoral brasileira em 1996.

Secretário de Tecnologia da Informação do TSE durante 15 anos, Giuseppe Dutra Janino é o autor de “O quinto ninja”. O nome da obra se deve ao fato de que três dos cinco técnicos que criaram a urna tinha ascendência japonesa.

Janino liderou 12 eleições informatizadas e deixou o tribunal em julho desse ano. O livro está à venda pela Amazon.

O lançamento será feito durante o webinar “25 Anos da Urna Eletrônica Tecnologia em Favor das Eleições” realizado pelo Judiciário Exponencial, que contará com a participação do presidente do TSE e ministro do STF, Luís Roberto Barroso.