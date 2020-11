Ex secretário de Educação de Witzel vira estagiário de corretor

A vida não está fácil para ninguém. Demitido há pouco mais de dois meses do governo do Rio após ser preso em uma operação do Ministério Público do estado, o ex-secretário de Educação Pedro Fernandes resolveu investir em uma nova carreira.

Dentista de formação, o ex-deputado estadual agora atua com a venda de imóveis. Está estagiando em uma imobiliária.

“Estou fazendo um curso para me tornar um corretor de imóveis, me formo agora em janeiro, e estou aqui para me colocar à disposição de vocês para dar consultoria imobiliária gratuita”, disse Fernandes em uma publicação feita em suas redes sociais.

O ex-secretário foi alvo da Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do estado e na prefeitura do Rio.