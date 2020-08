Ex-secretário de desestatização diz não por ‘mão no fogo’ por Bolsonaro

Recém egresso do governo Bolsonaro, ox-secretário de Desestatização do Ministério da Economia Salim Mattar disse nesta quinta-feira que não põe “a mão no fogo” pelo presidente.

“A gente bota a mão no fogo com quem convive muito próximo. E eu não tinha essa convivência com Bolsonaro. Colocar a mão no fogo eu colocaria pela minha mãe”, disse o empresário em entrevista à Rádio Gaúcha.

Sem conseguir emplacar as privatizações aguardadas pelo mercado, Salim deixou o governo num movimento classificado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como “debandada.