Ex-presidente do STJ recebeu R$ 2,6 milhões de esquema, diz Lava-Jato

A denúncia da Lava-Jato contra escritórios de advocacia nesta quarta também afirma que o ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça César Asfor Rocha foi contratado pela quadrilha instalada no Sistema S do Rio de Janeiro a pretexto de influir em atos praticados por ministros da Corte — da qual fez parte até 2012.

O trecho da denúncia que narra a “exploração de prestígio, peculato e lavagem de dinheiro, com pagamentos por interposta pessoa” para Cesar Asfor Rocha e Caio Cesar Vieira Rocha, filho do ex-ministro do STJ, diz que entre novembro de 2015 e maio de 2016 Sergio Cabral e Adriana Ancelmo “solicitaram e obtiveram” de Orlando Diniz “a contratação de Francisco César Asfor Rocha e Caio Cesar Vieira Rocha pela quantia de R$ 2.679.417,50 a pretexto de influir em atos praticados por ministros do Superior Tribunal de Justiça”.

A contratação do ex-presidente do STJ teria sido intermediada, entre outros, pelo filho do atual presidente da Corte, Humberto Martins — o advogado Eduardo Martins.

Segundo a Lava-Jato, “conforme restou provado, SÉRGIO CABRAL e ADRIANA ANCELMO indicaram para ORLANDO DINIZ a contratação de FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA e CAIO CESAR VIEIRA ROCHA sob o pretexto de influir em julgamentos de Ministros do STJ. Para remuneração de ASFOR ROCHA, a Fecomércio/RJ fez pagamentos para FERREIRA LEÃO ADVOGADOS e ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARTINS por serviços não prestados, tendo esses escritórios, em seguida, feito transferências bancárias e compensado cheques em favor de CESAR ASFOR ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e ROCHA, MARINHO E SALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS”.

Continua após a publicidade

Diz a denúncia: “O desvio de recursos do SESC-RJ e SENAC-RJ, a lavagem de dinheiro e a exploração de prestígio, restaram demonstradas, no presente caso, pelas seguintes razões: i) a contratação do escritório de FERREIRA LEÃO ADVOGADOS foi feita por indicação de ADRIANA ANCELMO, agindo com orientação de SÉRGIO CABRAL; ii) o escritório FERREIRA LEÃO ADVOGADOS não prestou serviço para Fecomércio/RJ, SESC-RJ, SENACRJ, ou mesmo, para ORLANDO DINIZ; iii) o escritório FERREIRA LEÃO ADVOGADOS fez transferências bancárias para CESAR ASFOR ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS sem ter declarado ter tomado qualquer serviço deste escritório; iv) o ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARTINS não prestou serviço para Fecomércio/RJ, SESC-RJ, SENAC-RJ, ou mesmo, para

ORLANDO DINIZ v) os cheques compensados do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARTINS em favor de ROCHA, MARINHO E SALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS transferem recursos recebidos da Fecomércio/RJ; vi) ADRIANA ANCELMO, após obter vitória no STJ, avisou a ORLANDO DINIZ que teria que fazer pagamentos, por interposta pessoa, a FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA, ex Presidente do STJ”.

A denúncia conclui que no período de “14/03/2016 a 06/05/2016, FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA e CAIO CESAR VIEIRA ROCHA, em quatro oportunidades distintas, desviaram para si R$ 2.679.417,50, advindos dos cofres do SESC/RJ e do SENAC/RJ, valendo-se, para tanto, do uso de contrato de honorários advocatícios ideologicamente falso”.

Veja como a Lava-Jato identifica o dinheiro desviado da Fecomércio pelos grupos de investigados: