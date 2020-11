Auxiliar de secretário de Cabral que foi preso surge na campanha de Paes

Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio e favorito para voltar ao cargo, pagou 300.000 ao escritório do advogado Eduardo Damian Duarte, como mostra a sua prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foram três depósitos de 100.000 reais no mesmo dia: 6 de outubro.

Damian, que agora presta serviços à campanha de Paes, foi chefe de gabinete de Wilson Carlos, ex-secretário de Governo na gestão Sérgio Cabral, preso na Lava Jato. O renomado advogado também defendeu o MDB e uma lista de políticos encrencados com a Justiça Eleitoral.

Eduardo Damian é professor de Direito Eleitoral na Escola de Magistratura do Tribunal de Justiça do Rio. Além disso, ele é membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Público e do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Também preside a Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB nacional.