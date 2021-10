Ex-ministro de Temer será novo secretário do Tesouro de Guedes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 22 out 2021, 15h42 - Publicado em 22 out 2021, 15h11

Esteves Colnago, que foi ministro do Planejamento de Michel Temer, foi escolhido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para comandar a Secretaria Especial do Orçamento e Tesouro, no lugar de Bruno Funchal — que pediu demissão nesta quinta-feira por conta da decisão de furar o teto de gastos para criar o Auxílio Brasil de 400 reais.

A notícia foi confirmada há pouco por Guedes, que elogiou a experiência do subordinado. Hoje, Colnago é chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais do ministério.

Funchal pediu exoneração o cargo com mais três integrantes da pasta, o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário-adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araujo.

Segundo o ministro, Colnago vai poder escolher o secretário do Tesouro Nacional e sua equipe.