Ex-governador da Paraíba é denunciado por corrupção pela sétima vez

O Ministério Público paraibano acaba de oferecer à Justiça duas denúncias contra o político e cumpre, neste momento, mandados de busca e apreensão relativos à 11ª e 12ª fases da “Operação Calvário”. Esta é a sétima denúncia contra o ex-governador

De acordo com os investigadores, o esquema de contratos para a compra de material didático liderado por Ricardo e Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador, causaram prejuízo de aproximadamente 2,3 milhões de reais aos cofres paraibanos em razão do pagamento de propinas a agentes públicos e políticos.

Os principais crimes investigados são os de dispensa ou inexigibilidade ilícita de licitação, fraude licitatória, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, corrupção passiva, peculato e corrupção ativa.

Nas denúncias, a que o Radar teve acesso, o MP narra como os materiais didáticos eram usados para camuflar a rede de contratos fraudulentos e mostra, com imagens, o resultado das compras que não tinham serventia: livros apodrecendo em galpões e sem qualquer serventia.

As denúncias contra o grupo de Coutinho foram protocolizadas e distribuídas ao juízo da 1ª Vara Criminal de João Pessoa.