Ex-chefe de gabinete de Kalil revela perseguição contra Buser em MG

Atualizado em 29 out 2021, 12h14 - Publicado em 29 out 2021, 12h13

Espécie de homem-bomba do momento na política mineira, Alberto Lage, ex-chefe de gabinete do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, prestou depoimento ao Ministério Público mineiro nesta semana em que revela uma série de traficâncias associadas a figuras do círculo político de Kalil na prefeitura.

O depoimento lista acusações sobre irregularidades tanto na campanha de Kalil quanto na relação de nomes da prefeitura com empresários do estado. Secretário de Governo de BH, Adalclever Lopes é citado pelo ex-assessor do prefeito como o pivô de uma trama arquitetada por empresas de transporte coletivo para perseguir e inviabilizar a atividade da Buser no estado.

O secretário teria proximidade com empresários do setor e, por causa disso, teria usado a influência política no estado para proibir a atividade do aplicativo de ônibus. “Adalclever, mesmo estando na secretaria municipal, continuou tentando influenciar as decisões adotadas na Assembleia Legislativa, especialmente trabalhando pela proibição do Buser”, diz Lage.