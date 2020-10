Ex-chanceler a Pazuello: ‘com mínimo de pudor não ficaria um minuto mais’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 21 out 2020, 12h52 - Publicado em 21 out 2020, 14h32

O petardo de Jair Bolsonaro a João Doria sobre a vacina chinesa Coronavac segue reverberando nos corredores do poder. Aloysio Nunes, ministro de relações exteriores entre 2017 e 2018, não fez rodeios à situação em que o presidente colocou o titular da Saúde Eduardo Pazuello: “Ministro com um mínimo de pudor não ficaria um minuto a mais no cargo depois dessa reprimenda”.

Palavra de quem já viu poucas e boas como deputado, senador e ministro da Justiça. “Tomara que o governo chinês tenha a mesma complacência de Eduardo Pazuello aos agravos do Presidente”, completou Nunes.