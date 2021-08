Com foco em igualdade racial, ‘Virada da Consciência 2021’ é lançada em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, e Marta Suplicy, secretária de Relações Internacionais de São Paulo, apresentam nesta terça a Virada da Consciência 2021.

Idealizado pela Universidade e pela Ong Afrobras, o evento acontece neste ano entre os dias 18 e 22 de novembro.

Com apoio da prefeitura de São Paulo, a Virada terá um formato híbrido, com ações acontecendo de forma online e presenciais.

“A Virada da Consciência é mais uma oportunidade de que dispomos para lutar contra o racismo e a discriminação racial e em favor da inclusão e do afroempreendedorismo, por meio da arte, da cultura e da educação”, diz José Vicente.

Criada em 2018 para comemorar a Semana da Consciência Negra, a Virada — movimento civil, empresarial e acadêmico para estimular a igualdade racial — oferece inúmeras atividades inclusivas.

Um dos destaques deste ano será a realização de um grande evento, no Centro de Convenções do Anhembi, para a cerimônia de premiação dos vencedores do Festival Afro Minuto — Flink Sampa 2021, que este ano homenageia o escritor Lima Barreto.

Além do evento, a Virada da Consciência inclui ainda o Troféu Raça Negra, a Jornada da Diversidade, a BlackTekFest e a FlinkSampa – Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra.