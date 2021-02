Evento sobre ancestralidade já tem mais de 10.000 brasileiros inscritos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mais de 10.000 brasileiros já se inscreveram para a RootsTech Connect 2021, encontro que acontecerá entre os próximos dias 25 e 27, e que tem por objetivo compartilhar conteúdo sobre genealogia e histórias de famílias.

Neste ano, o evento será online e contará com a participação de mais de 500 palestrantes de diferentes países, incluindo o Brasil. Cerca de 250.000 pessoas de mais de 200 países e territórios já se inscreveram.

Organizado pela plataforma FamilySearch, o evento disponibilizará, além das palestras em real time (dublado ou legendado em português), mais de 50 vídeos didáticos na língua portuguesa com temas específicos sobre como fazer a genealogia da família e descobrir mais informações sobre os ancestrais.

Entre os palestrantes, estão os brasileiros Milton Queiroz da Paixão, o Tita, treinador e ex-jogador de futebol, e Bruna Benites, zagueira do Internacional e também da Seleção Brasileira. O palestrante motivacional Nick Vujicic estará no evento, assim como o uruguaio Lugano, ex-jogador e superintendente do São Paulo.

Em um movimento de incentivar a busca pelas ancestralidades, a plataforma recentemente possibilitou a digitalização de mais de 100 milhões de documentos com dados dos imigrantes que chegaram ao país pelo Rio de Janeiro (cidade histórica e imperial) entre os anos 1823 e 1980.

O Brasil hoje é um dos países que mais acessa a plataforma FamilySearch em busca de informações sobre antepassados. Na América Latina, os acessos brasileiros ao portal representam cerca de 40% do total.