Evento no Planalto tem Pacheco, Lira e até ministro do STF

Uma semana após os atos golpistas do 7 de setembro e cinco dias depois da carta-recuo do ex-presidente Michel Temer assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, o Palácio do Planalto reúne neste momento os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, e até um ministro do STF, que foi atacado por Bolsonaro nos discursos da terça-feira passada.

O encontro das autoridades dos Três Poderes ocorre durante a solenidade de entrega do Prêmio Marechal Rondon de Comunicações. O ministro Fábio Faria ressaltou há pouco a presença do ministro Dias Toffoli, do Supremo. Nada como um dia após o outro.

As últimas vezes que Pacheco e Lira estiveram publicamente ao lado de Bolsonaro foi no dia do soldado, em 25 de agosto.