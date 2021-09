Evento do PSB e PSD vai reunir Alckmin, Skaf e França em SP

O tucanato que se cuide. Um evento neste sábado vai reunir Márcio França (PSB), Geraldo Alckmin (PSDB), o empresário Paulo Skaf e o presidente do PSD Gilberto Kassab.

O quarteto deverá participar de um debate em Cajamar sobre o desenvolvimento do estado de São Paulo — um ensaio da chapa de 2022 ao Palácio dos Bandeirantes.

De saída do PSDB, Alckmin já está com um pé no PSD de Kassab. O plano é que o futuro-ex-tucano se lance ao governo estadual com Márcio França de vice para enfrentar o candidato de Doria, Rodrigo Garcia. Skaf concorreria a uma vaga no Senado.

A última pesquisa Datafolha, divulgada nesta semana, mostra Alckmin liderando a corrida eleitoral: ele tem 26% da intenção de votos, seguido pelo ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), com 17%. Na sequência, aparecem Márcio França (15%) e Guilherme Boulos (11%).