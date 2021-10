Evento de filiação de Pacheco ao PSD tem cerca de 300 convidados

Atualizado em 26 out 2021, 19h20 - Publicado em 27 out 2021, 07h30

O evento de filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao PSD, que acontecerá às 11h desta quarta-feira no Memorial JK, em Brasília, deve reunir dezenas de parlamentares, prefeitos e governadores do partido. O local terá capacidade para cerca de 300 convidados.

Os principais discursos devem ser do protagonista da solenidade e do seu padrinho, o presidente da sigla, Gilberto Kassab. Como mostrou o Radar na edição que está nas bancas, o cacique do PSD quer lançar Pacheco como o novo Juscelino Kubitschek, de olho nas eleições do ano que vem.

Dentre os principais convidados estão prefeitos Alexandre Kalil (Belo Horizonte) e Eduardo Paes (Rio de Janeiro), e o governador do Paraná, Ratinho Júnior.

Pacheco será o 12º integrante da bancada do PSD no Senado, que deve comparecer em peso ao Memorial JK. Na Câmara, o partido tem hoje 21 deputados federais em exercício.