Evento de filiação de Moro teve congressistas de dez partidos — até do PSB

A festa era do Podemos, mas a filiação do ex-juiz Sergio Moro, na última quarta-feira, teve a participação de congressistas de outros nove partidos, entre eles o PSB, o único de esquerda da lista.

De acordo com os registros da legenda sobre as presenças no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, deputados e senadores de PSD, Cidadania, Novo, PSDB, MDB, DEM, PSL, PTB e PSB prestigiaram o ex-juiz — muitos deles ex-bolsonaristas, como noticiou o Radar.

Para aliados de Moro, a diversidade partidária no evento ajustaria a refutar a tese de que o ex-ministro do governo Bolsonaro é malquisto dentro do Congresso.

Do Senado, além dos integrantes da bancada do próprio Podemos, compareceram ao evento Carlos Viana (PSD-MG) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE), este pré-candidato à Presidência pelo seu partido.

Já entre os deputados federais, afora dos correligionários de Moro, passaram pelo local Marcel Van Hattem, Adriana Ventura e Alexis Fonteyne, do Novo; Kim Kataguiri e Luís Miranda, do DEM; Junior Bozella, Will Godoy e Joyce Hasselmann, do PSL; Domingos Savio, do PSDB; Herculano Passos, do MDB; Mauricio Dziedricki, do PTB; e Ricardo Silva, do PSB.

Procurado pelo Radar, o socialista explicou que foi convidado pela presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, por quem tem “muito carinho e respeito”. E disse que ela também chamou parlamentares de outros partidos.

“Estive presente pois acredito que o caminho do Brasil não está na polarização entre esquerda e direita. No momento de radicalismos, o diálogo com todos é fundamental. Ouvi atentamente a fala de Sérgio Moro, assim como farei com outros pré-candidatos e partidos que me convidarem ao diálogo”, afirmou Silva.