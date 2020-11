Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Eunício Oliveira sofre derrota tripla Ex-presidente do Senado perdeu até em sua cidade natal Por Edoardo Ghirotto Atualizado em 16 nov 2020, 01h00 - Publicado em 16 nov 2020, 00h51

O ex-presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB) foi triplamente derrotado nesta eleição municipal.

Ele perdeu até em Lavras da Mangabeira, sua cidade natal. Ildsser Lopes (MDB), o candidato apoiado pelo ex-senador, teve 44,97% dos votos válidos e foi superado por Ronaldo da Madeireira (PSD), que somou 55,03%.

Eunício tirou do próprio bolso 226.000 reais para financiar as candidaturas de 12 vereadores no município, mas só três deles conseguiram se eleger.

O ex-presidente do Senado também fez um aporte de 40.000 reais na candidatura de João Marcos (PSD) à prefeitura de Caririaçu, mas o aliado somou 44,72% dos votos válidos e foi derrotado por Edmilson Leite (PDT), que obteve 53,23%.

Em Fortaleza, o candidato apoiado por Eunício foi o deputado estadual Heitor Férrer (Solidariedade), que computou apenas 4,93% dos votos e acabou na quarta colocação. O MDB não elegeu nenhum vereador na capital cearense.