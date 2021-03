Busca por check-up de saúde cresce, mesmo com colapso no sistema

Em meio ao colapso do sistema de saúde no país, onde cirurgias eletivas são suspensas e até critérios sobre quem vai ocupar leitos de UTI em caso de lotação são oficializados, a preocupação com a própria saúde só aumenta. Segundo dados da rede de centros médicos Dr.Consulta com base no banco de pacientes cadastrados, houve crescimento expressivo no início deste ano.

Entre janeiro e fevereiro, a healthtech registrou aumento de 30% na demanda por check-up de rotina em comparação ao primeiro bimestre de 2020. No check-up específico para mulheres o aumento foi ainda maior, de 40%.

Do perfil de pacientes, 57% são homens, com faixa etária predominante dos 20 aos 40 anos, com 45% dos clientes. Entre as mulheres que realizaram os exames, 54% tinham entre 20 e 40 anos.