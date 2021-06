Estreia da Copa América fica em 22º lugar dos esportivos da TV paga

A controvérsia sobre a realização da Copa América em plena pandemia se refletiu também na audiência da TV paga.

Levantamento com as 50 maiores audiências dos canais esportivos a cabo na semana de estreia do torneio indicou que a competição não esteve entre as favoritas do público no período.

O jogo de abertura entre Brasil e Venezuela, transmitido pela ESPN no último dia 13, ficou em 22º lugar no ranking dos 50 mais, com 0,89 ponto de audiência.

No mesmo dia, horas mais cedo, a partida entre Áustria e Macedônia pela Eurocopa bateu 0,94 ponto de audiência no Sportv.

Ainda no ranking das maiores audiências da semana, a estreia da Copa América gerou menos pontos do que, por exemplo, a partida de vôlei feminino entre Brasil e Polônia pela Liga das Nações, ocorrida no dia 12, com 1,06 ponto, e também o jogo entre Corinthians e Atlético Goianiense na noite do dia 9, que bateu 1,34 ponto. As duas partidas foram transmitidas pelo Sportv.