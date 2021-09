‘Estejamos atentos a esses falsos profetas do patriotismo’, diz Fux

Em seu pronunciamento, Luiz Fux lamentou que movimentos bolsonaristas utilizem os direitos previstos na democracia para pregar atos antidemocráticos e um novo golpe militar, com o fechamento do STF. O ministro pediu que o país fique em alerta contra “falsos profetas do patriotismo”.

“Infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideias antidemocráticas. Estejamos atentos a esses falsos profetas do patriotismo, que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo, ou o povo contra as suas próprias instituições”, disse Fux.

“Todos sabemos que quem promove o discurso do ‘nós contra eles’ não propaga democracia, mas a política do caos”, segue Fux. “Em verdade, a democracia é o discurso do ‘um por todos e todos por um’, respeitadas as nossas diferenças e complexidades”, segue o ministro.

Fux pediu ao país que preste atenção nas narrativas criadas neste momento no país para dividir os brasileiros. “Povo brasileiro, não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas, que criam falsos inimigos da nação”, disse Fux.

“Mais do que nunca, o nosso tempo requer respeito aos poderes constituídos. O verdadeiro patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes do Brasil. Pelo contrário, procura enfrentá-los, tal como um incansável artesão, tecendo consensos mínimos entre os grupos que naturalmente pensam diferentes. Só assim é possível pacificar e revigorar uma nação inteira”, disse Fux.