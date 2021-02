Estados Unidos doam hospital de campanha para governo comunista do MA

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Será inaugurado na tarde desta terça o hospital de campanha de Bacabal (MA), doado ao Maranhão pelo governo dos Estados Unidos.

O evento, que será virtual, terá discursos do embaixador norte-americano Todd Chapman, e também do governador Flávio Dino, do PCdoB.

Bacabal fica a 240 quilômetros de distância de São Luís.