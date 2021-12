Estado policial? Discurso de Ciro sugere cumplicidade da Justiça

Alvo da Polícia Federal por suposto recebimento de propina nas obras do Castelão, Ciro Gomes seguiu o caminho mais fácil nesta quarta ao falar do assunto. Sem se aprofundar nas relações dele e do irmão Cid Gomes com empresários no governo do Ceará, o pedetista saiu atirando em Jair Bolsonaro, no aparelhamento da Polícia Federal e no suposto “estado policial” criado para perseguir os inimigos. “Ninguém vai calar a minha voz”, disse Ciro.

O pedetista tem o direito de reclamar da ação da PF, mas o discurso de que Bolsonaro estaria por trás da medida precisa ser olhado com cuidado. Para que Bolsonaro tenha mandado capangas da PF sujar a imagem do pedetista, é preciso que o juiz Danilo Dias Vasconcelos de Almeida participe da trama. Afinal, dele a ordem judicial que autorizou as buscas e as quebras de sigilo contra Ciro e mais 13 investigados.

Bolsonaro de fato assedia a PF desde que Sergio Moro deixou o cargo de Ministro da Justiça. A frequente troca de delegados na corporação só reforça as suspeitas da oposição, de que o presidente seja o verdadeiro diretor-geral da instituição. Nada, no discurso de Ciro, no entanto, afasta a constatação do juiz Almeida:

“Embora, nesta fase processual, não seja o momento de apontar responsabilidade definitiva, o fato é que a autoridade policial logrou reunir elementos indiciários que conferem verossimilhança à colaboração premiada… Foram reunidos elementos materiais confirmatórios”, diz o juiz.

Para o discurso de Ciro parar de pé é preciso que ele descubra que Bolsonaro agora manda no juiz do judiciário cearense. E que mostre, claro, que os delegados da Polícia Federal decidiram arruinar as próprias carreiras em nome de um projeto político.