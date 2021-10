‘Esta não é uma campanha para bonzinhos’, diz Doria ao analisar 2022

Atualizado em 5 out 2021, 17h01 - Publicado em 6 out 2021, 07h30

Convidado da semana no Amarelas On Air, João Doria falou abertamente sobre diferentes temas relacionados a 2022. No ponto em que analisa a natureza da próxima campanha eleitoral disse o seguinte: “As eleições do ano que vem vão ser as mais sujas e sórdidas eleições da historia… Esta não é uma campanha para bonzinhos. É uma campanha para pessoas que tenham personalidade”.

Na mesma entrevista, Doria tratou Sergio Moro como amigo, disse que teve com ele e Mandetta uma conversa importante sobre 2022, e chegou a abrir caminho para, quem sabe, não ser o cabeça de chapa da disputa, caso seu nome não seja o melhor posicionado nas pesquisas.

A fala sobre a falta de espaço para “bonzinhos” na disputa é algo que pegou no universo dos aliados de Moro. Do ponto de vista da marquetagem, o ex-juiz da Lava-Jato só poderia ocupar a posição de “bonzinho”, alguém motivado por grandes e nobres causas sem os inconfessáveis interesses da política tradicional, até porque ele jura que não é político — como sempre gostou de deixar claro até mesmo quando falava em nome do governo de Jair Bolsonaro na área de Justiça.

A briga de rua prevista por Doria terá no confronto entre bolsonaristas e petistas seu lado mais pesado. Moro, com suas propostas de combate à corrupção, será fustigado pelos dois lados. Terá personalidade para o duelo retórico com Lula e Bolsonaro? A conferir.