Usain Bolt fala na TV sobre os jogos olímpicos sem público no Japão

A edição do ‘Esporte Espetacular’ deste domingo trará uma entrevista exclusiva com o jamaicano Usain Bolt, lenda do atletismo. Bolt entrou para a história dos Jogos Olímpicos como um dos maiores atletas de todos os tempos, após quatro participações, entre 2004 e 2016.

Ele conquistou oito medalhas de ouro e, mesmo aposentado, detém os recordes mundiais de 100 e 200 metros. Agora, o ex-velocista continua acompanhando de perto a modalidade que o alçou ao estrelato, mas como fiel expectador — e destaca a relação próxima que sempre teve com as arquibancadas.

“É tudo sobre capturar o coração das pessoas. Há um vácuo ali para ser preenchido desde que me aposentei e espero que alguém apareça. Eu era querido não apenas porque corria rápido, mas também pela minha energia, pela relação que tinha com o público”, diz o tricampeão. “Como desta vez não vai haver público na arquibancada, será uma experiência diferente para os atletas”, complementa.