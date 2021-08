Especialista em direito eleitoral representará OAB na comissão de Barroso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A OAB indicou o nome da advogada mineira Luciana Nepomuceno para a vaga de representante da Ordem na comissão externa que vai acompanhar o processo eleitoral do ano que vem.

O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, anunciou na quinta que criará um grupo de trabalho para fiscalizar as eleições com membros da OAB, Polícia Federal, Forças Armadas e TCU. Cada instituição terá um representante nesta comissão.

A medida é uma resposta aos seguidos ataques e ameaças do presidente Jair Bolsonaro ao processo eleitoral do ano que vem. Barroso pediu ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que a pessoa indicada fosse uma mulher.

Luciana Nepomuceno é Conselheira Federal da OAB, especialista em direito eleitoral e ex- juíza do TRE-MG.