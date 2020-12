Esculturas do Palácio Itamaraty, no Rio, mudam de lugar

As esculturas em mármore relacionadas à mitologia grega que adornavam a área externa de acesso ao jardim do Palácio Itamaraty desde o século 19 foram transladadas para o interior do jardim, em razão das árvores na fachada e da implantação da Linha do VLT na Avenida Marechal Floriano.

Os serviços foram acompanhados pela Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio de janeiro (Iphan-RJ) e executados por empresa especializada contratada pelo Itamaraty.

Agora as esculturas passarão a integrar a parte do jardim onde se encontram outras estátuas greco-romanas, além daquela do Barão do Rio Branco, que domina a entrada do palácio.

Em 2020, o Iphan e o Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores lançaram uma força-tarefa voltada a reunir esforços para a restauração do monumento.

Ao Radar, o superintendente do Iphan no Rio de Janeiro, Olav Schrader, disse que “a nova abordagem de resgate” do palácio, que foi sede do Ministério das Relações Exteriores de 1899 a 1970, “começa a dar frutos”. “Trabalharemos para que o projeto prossiga até o seu desfecho, que é a restauração total do conjunto do Palácio Itamaraty”.