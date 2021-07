Escolhido para o STF, Mendonça irritou colegas com discurso a Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A reunião ministerial de terça teve lances de puro constrangimento. Assim auxiliares de Jair Bolsonaro descreveram ao Radar a longa fala de André Mendonça quando foi confirmado por Jair Bolsonaro como o escolhido para a vaga no STF.

Falando baixinho, com palavras de efeito e um tom motivacional de salvação da pátria, Mendonça emocionou Bolsonaro e Onyx Lorenzoni, mas provocou reação diversa em outros colegas de governo mais focados no trabalho e nos problemas do mundo real.

“Não era bem o lugar para isso. Deu até nojo”, diz um ministro.