Escândalo na gestão Crivella vira assunto nas eleições do Vasco

As investigações contra o suposto esquema criminoso montado na gestão de Marcelo Crivella na prefeitura do Rio abalaram os bastidores das eleições do Vasco, marcadas para novembro.

Um dos investigados, o empresário Christiano Stockler Campos, atua ativamente no grupo político Sempre Vasco, ao lado de Júlio Brant e do ex-jogador Edmundo.

Brant, que disputou as eleições do clube em 2014 e 2017, deverá lançar sua candidatura à presidência do Vasco na próxima semana.