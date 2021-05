Equipe de Renan aponta 11 mentiras de Mayra Pinheiro na CPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A equipe do senador Renan Calheiros, relator da CPI da Pandemia, listou até o momento 11 “destaques contraditórios” no depoimento de Mayra Pinheiro, a secretária do Ministério da Saúde que ficou conhecida como “Capitã Cloroquina”.

Os exemplos de mentiras nas respostas de Mayra, que poderiam configurar o crime de falso testemunho, vão desde falas sobre o tratamento precoce contra a Covid-19 — ela declarou que “é utilizado no mundo inteiro” — ao TrateCov — a depoente se contradisse ao alegar que a plataforma foi retirada do ar apenas para fins de investigação, sem que tenha havido deturpação ou alteração de dados.

As declarações dela sobre a crise da falta de oxigênio em Manaus também foram catalogadas como falso testemunho.