Equipe de Guedes vê Bolsonaro como melhor opositor do governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Nas semana em que o chefe da Economia, Paulo Guedes, esperava comemorar a largada da reforma administrativa na Câmara, uma pauta positiva de sua cruzada reformista, Jair Bolsonaro tratou de implodir a agenda com um péssimo exemplo de privilégio estatal.

A canetada fura-teto de Bolsonaro, que permitiu a aposentado em cargo de confiança ganhar mais que o teto, deu um banho de água fria na turma da Economia. Era o momento, na visão dos auxiliares de Guedes, de fazer a reforma ganhar destaque no noticiário econômico, mas a mordida milionária da canetada do presidente em causa própria ofuscou o trabalho técnico do governo. “Quem precisa de oposição?”, diz um auxiliar de Guedes