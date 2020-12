Equipe de Guedes prevê tempestade perfeita para janeiro

A equipe de Paulo Guedes já identifica uma tempestade preocupante a caminho do governo em janeiro.

Exatamente no mês em que milhares de brasileiros sentirão na pele o fim do auxilio emergencial do governo, os técnicos da Economia avaliam que a inflação e o desemprego serão problemas ainda mais presentes na vida das pessoas.

Com 2020 praticamente perdido do ponto de vista das reformas e votações importantes para a melhoria do ambiente de negócios e de investimentos, a turma de Guedes ainda terá de esperar toda a guerra pelo comando de Câmara e Senado ser superada para só então voltar a debater temas de relevo, o que deve ocorrer em março, depois do fechamento das feridas da eleição no Parlamento.