Equipe de Guedes finaliza texto do Bônus de Inclusão Produtiva

Paulo Guedes entrega nos próximos dias a Jair Bolsonaro o projeto do Bônus de Inclusão Produtiva, auxílio de 300 reais que deve atender até 2 milhões de trabalhadores informais neste ano.

A ideia do novo programa de incentivo ao emprego e somar valores com ao Bônus de Incentivo à Qualificação, bancado pela empresa participante do programa. A soma dos dois benefícios (300 reais do governo e 300 do empregador) reforçaria a renda do trabalhador inscrito no programa.