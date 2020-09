Epidemia gera dívida de 106 bilhões aos micros e atinge 7 milhões de CNPJs

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As consequências danosas das restrições causadas pela Covid-19 na economia já não são novidades. Em números, continua assustando.

A pandemia já provocou um passivo de 106 bilhões de reais para micros e pequenos empresários em dívidas atrasadas.

Desse total, 18,2 bilhões foram com gastos de pessoal; 6,3 bilhões em aluguéis; e 81,3 bilhões em outros custos e despesas, que são, em sua maioria, gastos com matérias-primas, insumos e serviços contratados.

Esse montante consta num projeto de parceria do Sebrae com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a criação de métodos alternativos de resolução de conflitos pós-pandemia, com foco em micro e pequenas empresas, evitando a judicialização.

É o primeiro projeto nas mãos do ministro Luiz Fux como presidente do CNJ.

Uma das justificativas para a efetivação da parceria é prevenir uma possível enxurrada de conflitos decorrentes das controvérsias surgidas nos últimos meses.

O efeito da pandemia tem sido devastador para as micro e pequenas empresas Nesse cenário de liquidez escassa, 40% dos pequenos negócios já estão com dívidas em atraso, que totalizam 7 milhões de CNPJs.

Entre março e junho deste ano, o faturamento era 51% menor do que antes da quarentena. O principal motivo apontado pelos empresários pelo acúmulo de dívidas é a queda no faturamento.

A ideia que chegou ao ministro para avaliação prevê a construção de câmaras de conciliação, mediação e arbitragem, para resolver demandas de forma mais célere, reduzindo burocracia e custos.