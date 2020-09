Entre nomes de candidatos, Lula ganha com folga de Bolsonaro

Se as eleições municipais deste ano se resolvessem na base do “sabe com quem você está falando?”, o ex-presidente Lula ganharia com folga de Jair Bolsonaro.

Pelos dados do TSE divulgados ontem e compilados pela plataforma Confirma, há 201 candidatos com o nome Lula pelo país, e outros 91 com o nome Bolsonaro. A influência norte-americana se fez presente, com 19 Obamas e 3 Trumps.

Um candidato a vereador do município de Brusque (SC) foi ainda mais longe. João Sá Teles Santana, do PSL, registrou como nome de urna “Donald Trump Bolsonaro”.