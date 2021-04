Entre Lira e Guedes, Bolsonaro escolhe Lira, diz ministro

O prognóstico de um ministro próximo ao presidente Jair Bolsonaro dá a dimensão do potencial de estrago da crise da sanção do Orçamento de 2021 para as relações do chefe do Planalto com seu escudeiro da Economia:

“Se tiver que escolher entre Lira e Guedes, o presidente escolhe Lira”, disse, em reservado.

A avaliação do integrante do governo Bolsonaro é que ele não pode correr o risco de ter mais um inimigo na presidência da Câmara dos Deputados, na reta final da sua gestão. Já bastou Rodrigo Maia.

Esse ministro aposta, no entanto, que o colega da Economia vai acabar cedendo. Afinal, com a campanha deflagrada pela liberação de Lula pelo STF, Bolsonaro precisa segurar aliados no Parlamento, o que implica em começar a gastar e garantir verbas para currais eleitorais. Pobre Guedes.