Em seus ataques, Daniel Silveira ameaçou ‘descarregar arma’ nos antifas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Não é pequena a lista de declarações desmedidas e abusivas do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) em apenas pouco mais de dois anos de mandato.

No ano passado, o deputado bolsonarista chegou a fazer ameaças com armas contra os “antifas”, como foram batizados opositores do governo que se manifestavam nas ruas.

Também em vídeo nas suas redes sociais, ele mandou um “recadinho” a esse grupo.

“Vocês estão na rua o tempo inteiro dizendo que vão agredir, bater. Vou deixar um recadinho para vocês. Tem muitos policiais armados nessa manifestações que um dia um de vocês vai achar o de vocês. Na hora que vocês vierem vão tomar um no meio da testa, no meio do peito e (quando) cair o primeiro, vão entender onde estão se metendo”, afirmou Silveira, que continuou.

“Até que vocês vão pegar um, quem saiba não seja eu, o sortudo, né, que vocês me peguem na rua num dia muito ruim e eu descarregue minha arma num filho da puta comunista que tentar me agredir. Não vai ter jeito. E não adianta nem falar que foi homicídio, foi legítima defesa. Tenho certeza, vou me defender. Certeza absoluta”.