Os medicamentos genéricos mais comprados por brasileiros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 19 out 2021, 15h13 - Publicado em 19 out 2021, 17h30

Medicamentos genéricos já somam 28,3% das vendas totais em farmácias e, entre os dez remédios mais vendidos nas drogarias — por faturamento–, cinco são da categoria.

Os dados são do Farmácias APP e levam em consideração o período de janeiro a agosto deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado.

No top cinco dos mais vendidos da categoria, estão medicamentos para o tratamento de colesterol, como Sinvastatina e Rosuvastatina, e para disfunção erétil, como Sildenafila e Tadalafila. Além destes, Pantoprazol, que reduz os sintomas no caso de gastrite, também aparece no ranking.

O levantamento mostra que março foi o mês de maior índice de vendas, com 13,8%, enquanto fevereiro teve o menor desempenho — com 10,7% das vendas dos medicamentos.