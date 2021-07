Entrada da PF no caso Covaxin ridiculariza pose de justiceiro de Onyx

Quando o deputado Luis Miranda revelou que havia alertado Jair Bolsonaro sobre indícios de corrupção na compra da vacina Covaxin, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, foi para a frente das câmeras fazer pose de vaqueiro e ameaçar o deputado falando o santo nome de Deus em vão.

“Deputado Luis Miranda, Deus tá vendo, mas o senhor não vai só se entender com Deus, não, vai se entender com a gente também. O senhor vai explicar e pagar pela irresponsabilidade, pela má-fé, pela denunciação caluniosa e pela produção de provas falsas”, disse Onyx.

O falatório do ministro perdeu todo o sentido nesta terça, com a ordem do ministro da Justiça, Anderson Torres, para investigar a corrupção no caso.