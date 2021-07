Entidades denunciam negligência do governo com indígenas na OIT

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Entidades ligadas aos direitos dos indígenas no Brasil enviaram denúncia contra o governo brasileiro à OIT, a organização internacional do trabalho, agência vinculada à ONU.

Segundo o documento, o Brasil descumpre a Convenção 169 da OIT, que versa sobre a proteção dos direitos dos chamados povos originários ou comunidades tradicionais que, no caso do Brasil, são os indígenas e quilombolas.

A denúncia é referente às ações do estado brasileiro no período de 2019 e 2020. Segundo as entidades, o país tem sido negligente em garantir alguns direitos desses grupos, tais quais a autodeterminação desses povos, a participação nas decisões que afetem seus modos de vida e a posse e propriedade dos seus territórios tradicionais.

A denúncia foi protocolada pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil com apoio da ONG Terra de Direitos e da CUT.