Enredo de incertezas permeia carnaval do Rio em 2021

O governo do Rio incluiu no calendário o Carnaval fora de época marcado para julho. Mas o atraso da vacina e a falta de dinheiro colocam o desfile na Sapucaí sob sérias dúvidas.

Como alternativa, integrantes de escolas do grupo especial já falam em diminuir o tamanho da festa — e entrar na avenida com número menor de carros alegóricos e integrantes.

As definições, além do poder público, dependem também da eleição da próxima diretoria da Liesa, que deve ocorrer apenas em meados de fevereiro. Caberá aos novos dirigentes ficar à frente do carnaval de 2021.