Enquanto espera por Moro, Podemos vai lançar Alvaro Dias ao Planalto

Enquanto espera a decisão final de Sergio Moro sobre a disputa ao Palácio do Planalto em 2022, prevista para outubro, o Podemos decidiu lançar novamente Alvaro Dias como presidenciável, nas próximas semanas.

A presidente do partido, Renata Abreu, diz que tanto o senador quanto o ex-juiz federal contam com apoio da maioria internamente e acha importante que Dias já comece a rodar o país para espalhar as ideias da legenda — se for substituído ou não.