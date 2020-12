Energisa avança desligamento de termoelétricas no Norte do país

A Energisa começa a entregar nesta terça obras que vão desligar termelétricas no Acre, o que representa uma economia de 16,7 milhões de reais por ano em gastos no consumo com combustível. A subestação de Assis Brasil, a 340 km de Rio Branco, será inaugurada nesta terça-feira. Já em Manoel Urbano, a 244 km da capital, a operação começa no dia 15.

Os investimentos de 94 milhões de reais fazem parte do projeto de desligamento de termelétricas da Energisa na região Norte, a mudança para uma matriz energética limpa e a integração ao Sistema Interligado Nacional. As obras incluem cerca de 670 torres e aproximadamente 200 quilômetros de linhas de distribuição, que vão beneficiar quase 17.000 pessoas.

Esse é o primeiro bloco de obras da Energisa previsto para os próximos cinco anos no Acre, quando serão inauguradas mais três subestações. Com a conclusão do projeto, cerca de 95% do fornecimento de energia por usinas movidas a diesel será eliminado no Estado.