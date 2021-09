Enel é multada em R$ 16 milhões por apagões em São Paulo

A Enel Distribuição São Paulo recebeu multa de 16,2 milhões da agência reguladora do estado devido a prejuízos causados por interrupções no fornecimento de energia elétrica ao longo de 2020.

A concessionária responsável por atender a 24 municípios da região metropolitana, incluindo a capital, diz que não vai recorrer da decisão e que efetuará o pagamento da penalidade até a próxima segunda, 20.

Segundo fiscalização realizada pela Arsesp, os indicadores apurados no ano passado apontaram que as interrupções divergiam dos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

As falhas, diz a reguladora estadual, causaram prejuízos aos consumidores, com a queda na qualidade dos serviços prestados e com eventuais danos a equipamentos elétricos.