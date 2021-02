Encontro entre embaixador chinês e senadores é marcado por pragmatismo

O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, recebeu ontem uma delegação de parlamentares encabeçada pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN), novo líder da minoria no Senado.

Nas conversas, o pragmatismo. “Nas últimas duas décadas, tivemos uma relação extraordinária com o país asiático, que contribuiu para o desenvolvimento social, econômico e educacional dos dois países”, disse Prates em referência à ligação comercial entre os dois países que beirou os 100 bilhões de dólares em 2019.

Os parlamentares agradeceram o apoio do país asiático no enfretamento da pandemia no Brasil, como foi o caso da rápida liberação do ultimo lote do princípio ativo da vacina Coronavac. Eles também mencionaram as doações de equipamentos, recursos e cilindros de oxigênio por empresas e associações chinesas ao estado do Amazonas.

O encontro contou com a participação de outros senadores como Jaques Wagner (PT-BA), Fabiano Contarato (REDE-ES) e Eduardo Braga (MDB-AM).