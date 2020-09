Empresas doam 8 milhões de máscaras ao TSE

Em agosto, o Tribunal Superior Eleitoral publicou um “aviso de manifestação de interesse” no qual pretendia selecionar empresas interessadas em doar máscaras e equipamentos de proteção contra o coronavírus.

Abaixo, as empresas que fizeram doações:

– Magazine Luiza – doação de 700 mil máscaras cirúrgicas confeccionadas com duas camadas externas, com camada de retenção bacteriana.- Ambev – doação de 2.100.000 frascos de álcool em gel de 190 a 215 ml.

– Fundação Itaú – doação de 2.050.000 máscaras cirúrgicas.

– Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo (Abesata) – doação de serviço de transporte de material peletizado do TSE do terminal de carga aérea para a aeronave e carregamento da carga do TSE na aeronave.

– Associação Brasileira de Bancos (ABBC) – doação de serviço de logística e transporte dos materiais sanitários coletados pelo consolidador logístico, necessários para a segurança das eleições de 2020, com origem e destino a serem definidos em conjunto com o TSE.

– Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) – doação de 670.500 máscaras cirúrgicas.

– Associação Brasileira de Logística – Abralog – doação de serviço de transporte e logística pelos associados da Abralog.

– Azul Linhas Aéreas – doação do serviço de transporte, por via aérea, para diversas unidades da federação, de kits contendo materiais de higiene e proteção para a prevenção e mitigação da Covid-19.

– Caoa Chery Automóveis – doação de 1.350.000 máscaras de proteção.

– Gol Linhas Aéreas – doação de prestação de serviços de transporte de cargas, partindo do terminal de cargas de Guarulhos com destino aos terminais de cargas de Rio Branco (AC), Manaus (AM), Macapá (AP) e Boa Vista (RR).

– Cosan, Companhia Nacional de Álcool, Única e Raízen Energia – doação de álcool etílico em gel, álcool etílico hidratado desinfetante e álcool hidratado desinfetante.

IFood – doação de 1.470.600 máscaras cirúrgicas descartáveis.

– Falconi Consultores – doação de serviços de gestão e coordenação do programa de doações, realizando os sequenciamento e acompanhamento das atividades necessárias junto aos demais doadores para garantir que os itens estejam disponíveis nos TREs.

– Klabin – doação de 2.000.000 de protetores faciais (face Shields) e 8.100 embalagens de papelão ondulado.

– Lojas Quero-Quero – doação de 250.000 canetas esferográficas de tinta cor azul.

– Empresa de Serviços Hospitalares (Esho) – doação de 1.000.000 de máscaras cirúrgicas descartáveis.

– Martins Comércio e Serviços de Distribuição – doação de serviços de planejamento logístico para entrega de itens de segurança que foram doados para as eleições municipais em TREs.

– Federação Brasileira de Bancos (Febraban) – doação de serviços executados por terceiros às expensas da doadora, de logística de transporte dos materiais sanitários coletados pelo consolidador logístico, necessários para a segurança das eleições. Doação de 1.003.500 máscaras cirúrgicas e 2.000.000 de adesivos para marcação de filas.

– Mercado Livre – doação dos serviços de consolidação de logística, em conjunto com usa unidade de logística (Mercado de Envios) de seu Centro de Distribuição (CD), localizado em Cajamar (SP), para receber doações e separar os kits de material de proteção que serão enviados aos TREs.

– General Motors do Brasil (GM) – doação de 350.000 máscaras descartáveis.

– Modern Transporte Aéreo de Carga – doação de sérvios de transporte aéreo de material de apoio para a realização das eleições 2020.

– TAM Linhas Aéreas – doação de serviços de transporte aéreo de carga intermunicipal e interestadual.

– Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Sena) em São Paulo – doação de 300.000 máscaras de proteção respiratória, 150.000 protetores faciais (face Shields), 533.170 posters A3, 226.952 posters 54×74 cm.

– Movida Locação de Veículos – doação de 250.000 canetas esferográficas de tinta de cor azul.