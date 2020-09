Empresas defendem veto a artigo polêmico do marco legal do saneamento

As empresas privadas de saneamento, sobretudo as que atuam na área de resíduos sólidos, se articulam para que o veto de Jair Bolsonaro ao polêmico artigo 16 do novo marco legal do saneamento básico seja mantido.

O dispositivo, que é defendido pelas estatais do setor, garante aos governos locais a continuidade dos chamados contratos de programa e o subsídio cruzado para empresas estatais por mais 30 anos.

As empresas privadas se amparam em decisões judiciais recentes sobre o tema, dos tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, assim como do Superior Tribunal de Justiça. Nos três casos, ao julgar casos envolvendo contratos de companhias estaduais ou sociedades de economia mista com prefeituras, os tribunais entenderam que os serviços de saneamento só podem ser contratados mediante licitação, respeitando a livre concorrência.

Ao vetar o artigo, o Planalto justificou que sua manutenção prolongaria por muito tempo a situação atual, vista como problemática por conta das milhões de famílias que não possuem acesso à rede de esgoto, água potável ou mesmo dos mais de 3 mil lixões espalhados pelo Brasil.