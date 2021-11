Empresários vão cobrar de Lira ação federal por retomada do emprego

Cerca de 200 empresários do Instituto Unidos do Brasil, que reúne donos de companhias como Riachuelo e Habib’s, terão um grande encontro em Brasília nesta terça-feira com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira.

Um dos objetivos do evento é mandar um recado, via Lira, que é aliado do governo federal, de que chegou a hora da gestão de Jair Bolsonaro apresentar ações mais sólidas para o combate ao desemprego no país.

Segundo uma pessoa próxima à organização do encontro, os empresários estariam preocupados com a conjuntura econômica e a perspectiva do ano eleitoral. Os donos de empresas reclamam reservadamente que o clima ainda é de muita incerteza para os negócios.

Entre os integrantes do Instituto Unidos do Brasil estão: Flávio Rocha, dono da Riachuelo; Antônio Filho, dono da Drogafuji; Douglas Couto, da B3B Investimentos; Rafael Menin, da MRV; Vander Giordano, da Multiplan; Urubatan Helou, da Braspress; Deusmar Queiroz, do Pague Menos; e Alberto Saraiva, dono do Habib’s.