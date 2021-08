Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Eduardo Mufarej, do RenovaBR, organizou na terça uma reunião com um grupo de grandes empresários na casa do Jose Ermírio de Moraes para ouvir Michel Temer sobre a atual situação da política brasileira.