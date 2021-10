Empresa de relacionamento digital espera faturar R$ 90 mi neste ano

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 5 out 2021, 12h47 - Publicado em 5 out 2021, 15h30

O isolamento social, tão necessário durante a pandemia de Covid-19, fez com que os meios digitais passassem a fazer parte – de vez – da vida das pessoas. Trabalho home office, pagamentos de contas, cobranças, compras de produtos, cursos, campanhas de solidariedade e até entretenimento. Tudo passou a ser feito por meio das telas de smartphones e computadores.

Se a vida mudou para as pessoas físicas, para as empresas não foi diferente: elas sentiram a necessidade de acelerar seus processos de transformação digital, adotando novos canais para manter a interação com clientes.

A alta demanda nesse mercado fez disparar os negócios de empresas como a PGMais, de Curitiba (PR), que prevê fechar 2021 com faturamento de 90 milhões de reais, ante os 76 milhões de reais de 2020.